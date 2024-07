Leupolz startet neues Abenteuer

Die ehemalige deutsche Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz verlässt nach vier Jahren und neun Titeln den FC Chelsea und wechselt zu Real Madrid. Das gaben beide Vereine am Mittwoch bekannt. Leupolz war 2020 vom FC Bayern nach London gekommen und gewann dort unter anderem vier englische Meisterschaften in Folge. Zur Ablösesumme und der Vertragslaufzeit in Madrid wurden keine Angaben gemacht.

"Chelsea ist mehr als nur ein Fußballverein. Er ist eine Familie, und ich bin stolz darauf, vier Jahre lang ein Teil davon gewesen zu sein", schrieb Leupolz, die im Oktober 2022 ihren Sohn auf die Welt gebracht und dann im Folgejahr nach Babypause ihr Comeback bei den Engländern gefeiert hatte, bei X: "Dieser Verein und alle, die mit ihm verbunden sind, werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben."

Für das DFB-Team lief die 30-Jährige in 79 Spielen auf, gewann 2013 den Europameistertitel und 2016 Olympiagold. Vor ihrem Rücktritt im vergangenen September hatte Leupolz bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland als Mutter im Leistungssport für Schlagzeilen gesorgt, da sie ihr junges Kind beim Turnier dabei hatte.

In Spanien nimmt Leupolz nun mit Madrid den Angriff auf die großen Dominatorinnen des FC Barcelona ins Visier. In der vergangenen Saison hatte Barca die Meisterschaft mit 15 Punkten Vorsprung auf Real gewonnen. "Ich bin so glücklich, dass ich hier bin. Wir sehen uns bald. Hala Madrid!", sagte Leupolz.

