Jill Baijings geht per Leihe nach England

Foto: IMAGO/Sports Press Photo/IMAGO/Sports Press Photo/SID

Meister Bayer München leiht die niederländische Fußball-Nationalspielerin Jill Baijings in der kommenden Saison an den englischen Erstligisten Aston Villa aus. Nach 19 Pflichtspiel-Einsätzen in ihrer ersten Saison soll die Mittelfeldspielerin "in einer der besten Ligen der Welt Spielpraxis sammeln", erklärte Bayern-Direktorin Bianca Rech.

Baijings war im vergangenen Sommer von Bayer Leverkusen nach München gewechselt, ihr Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis zum Sommer 2026. Bei Aston Villa arbeitet die 23-Jährige wieder mit ihrem ehemaligen Leverkusen-Trainer Robert de Pauw zusammen.

