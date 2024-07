Bayerns Pernille Harder führt Dänemark zur EM

Die Fußball-Nationalmannschaften von Dänemark und Frankreich haben sich durch ihre Siege in der Qualifikation vorzeitig das Ticket für die Frauen-Europameisterschaft 2025 in der Schweiz gesichert. Die Däninnen um Star-Stürmerin Pernille Harder von Bayern München festigten durch ein 3:0 (0:0) gegen Belgien in Gruppe zwei den zweiten Rang hinter Weltmeister Spanien. Frankreich schlug Schweden mit 2:1 (1:0) und kann nicht mehr auf Platz drei abrutschen.

Favorit Dänemark drehte erst im zweiten Durchgang auf und gewannen durch ein Eigentor von Janice Cayman (60.) sowie Treffer von Harder (65.) und Sara Holmgaard (82.) nach Harders Assist letztlich klar. Für Frankreich erzielte Marie-Antoinette Katoto (74.) den erlösenden Treffer. Die Führung durch Sakina Karchaoui (32.) hatte Josefine Rybrink (49.) ausgeglichen.

Titelverteidiger England geht dank eines 2:1 (1:0) gegen Schlusslicht Irland mit einer komfortablen Ausgangslage in das "Finale" in Gruppe drei. Die Engländerinnen verdrängten Schweden von Rang zwei, ein Unentschieden im direkten Duell am letzten Spieltag reicht den Europameisterinnen von 2021 am kommenden Dienstag zur Qualifikation. Englands Treffer erzielten Alessia Russo (5.) und Bayern-Spielerin Georgia Stanway (57.) per Foulelfmeter. Irland verkürzte in der Nachspielzeit durch Julie-Ann Russel.

Bereits zuvor hatten sich Deutschland und Spanien qualifiziert, hinzu kam Island durch den überraschenden 3:0-Triumph gegen die DFB-Auswahl am Freitag. Insgesamt nehmen 16 Mannschaften an der Endrunde (2. bis 27. Juli 2025) teil.

