Bayern eröffnet die neue Saison gegen Potsdam

Foto: FIRO/FIRO/SID

Auftakt vor großem Fernseh-Publikum: Das Eröffnungsspiel der Frauen-Bundesliga wird live im ZDF übertragen. Am 30. August (17.00 Uhr) treffen Aufsteiger Turbine Potsdam und die deutschen Meisterinnen von Bayern München aufeinander.

ARD und ZDF übertragen wie in der vergangenen Saison zehn Spiele der Frauen-Bundesliga live und wollen zudem "umfassend" über die höchste deutsche Spielklasse berichten. Alle 132 Partien der Liga übertragen Magenta und DAZN.

Für Deutschlands Fußballerinnen stehen vorher noch die EM-Qualifikation und die Olympischen Spiele im Fokus. Am Dienstagabend geht es in Hannover gegen Österreich (19.00 Uhr/ARD), bevor bei Olympia in Frankreich das Auftaktspiel gegen Australien in Marseille (25. Juli, 19.00 Uhr/ZDF) auf die DFB-Frauen wartet.

© 2024 SID