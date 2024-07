Gesund, aber noch ohne Spielpraxis: Marina Hegering

Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Rechtzeitig zum Olympia-Start der Fußballerinnen gegen Australien hat sich Abwehrchefin Marina Hegering fit gemeldet. "Mir geht es gut, ich bin voll dabei", sagte die 34-Jährige am Dienstag in Marseille: "Ich bin zu 100 Prozent im Mannschaftstraining und von daher guter Dinge, dass das Turnier jetzt zur richtigen Zeit kommt."

Die Verteidigerin vom VfL Wolfsburg hatte zuletzt knapp zwei Monate aufgrund von Wadenproblemen gefehlt. Bundestrainer Horst Hrubesch schonte sie und Kapitänin Alexandra Popp in den letzten beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Island und Österreich. Das Mannschaftstraining absolviert Hegering mittlerweile ohne Einschränkungen. "Es braucht die Zeit bei einer Verletzung. Die haben wir einkalkuliert", sagte Hegering, die bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland die ersten beiden Spiele verpasst hatte.

Am Donnerstagabend (19.00 Uhr/ZDF und Eurosport) starten die DFB-Frauen gegen den WM-Vierten Australien in Marseille ins olympische Fußballturnier. "Wir müssen von Anfang an hellwach sein", sagte Hegering. Es sei ein Spiel auf Augenhöhe, aber es gelte das eigene Können abzurufen: "Dann sind wir in der Lage, die absolut zu schlagen", sagte Hegering.

© 2024 SID