Jule Brand und die DFB-Frauen wollen einen Auftaktsieg

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist bereit für den Olympia-Auftakt gegen den WM-Vierten Australien. "Wir wissen, dass sie körperlich stark sind, aber wir sind in der Lage, das auch zu spielen", sagte Bundestrainer Horst Hrubesch vor dem Duell am Donnerstagabend (19 Uhr/ZDF und Eurosport): "Wir werden uns auf uns konzentrieren."

Die Nationalspielerinnen schlossen sich ihrem Trainer an. "Wir wollen das Spiel bestimmen, wollen entscheiden, was der Gegner machen darf und was nicht", sagte Linksverteidigerin Sarai Linder: "Wir halten an unserem eigenen Plan fest." Analysiert habe man den Gegner natürlich dennoch und die "Stärken und Schwächen herausgearbeitet", sagte Offensivspielerin Jule Brand.

Australien erreichte bei der Weltmeisterschaft 2023 im eigenen Land das Halbfinale. Deutschland schied mit vier Punkten in der Vorrunde aus. Bei den Olympischen Spielen trifft Deutschland in der Gruppenphase zudem noch auf die USA (28. Juli, 21 Uhr) und Sambia (31. Juli, 19 Uhr).

