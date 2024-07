Traf gegen Australien per Kopf: Lea Schüller

Fußball-Nationalspielerin Lea Schüller erwartet gegen Rekord-Olympiasieger USA ein schweres Duell für die DFB-Frauen. "Es ist auf jeden Fall der stärkste Gruppengegner und generell ein Topfavorit für das Turnier", sagte Schüller vor dem Spiel am Sonntagabend (21 Uhr/ZDF und Eurosport): "Das wird ein Brett."

Doch die deutsche Mannschaft muss sich in Gruppe B nicht verstecken. Nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen Australien führt die Mannschaft die Tabelle punkt- und torgleich mit den US-Amerikanerinnen an. "Es ist ein super Gefühl. Nach so einem Auftaktspiel kann man anders ins Turnier starten, als mit einer Niederlage oder einem Unentschieden."

Mit einem weiteren Sieg am Sonntag kann das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch den Einzug in die K.o.-Runde noch in Marseille sicherstellen, bevor es in Saint-Etienne gegen Sambia geht (31. Juli, 19 Uhr/ARD und Eurosport). "Wir haben uns eine gute Ausgangslage geschaffen. Natürlich ist die Motivation riesengroß, mit dem zweiten Spiel schon das Viertelfinale klar zu machen", sagte Schüller.

