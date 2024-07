Fällt nach gutem Olympia-Start krank aus: Sarai Linder

Foto: FIRO/FIRO/SID

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft muss einen Ausfall für das zweite Olympia-Gruppenspiel gegen Rekordsieger USA hinnehmen. Linksverteidigerin Sarai Linder vom VfL Wolfsburg wird den DFB-Frauen am Sonntagabend (21 Uhr/ZDF und Eurosport) in Marseille erkältet fehlen. Für die 24-Jährige soll Felicitas Rauch in den 18er-Kader und in die Startelf aufrücken. Die formale Bestätigung für den Tausch durch die FIFA fehlte nach DFB-Angaben zunächst noch.

Auch Abwehrchefin Marina Hegering trainierte nicht mit der Mannschaft. Die 34-Jährige absolvierte im Stade La Martina in Marseille aufgrund von "Belastungssteuerung" ein individuelles Programm, hatte nur Laufschuhe an.

"Die einen schonen wir, die anderen schonen wir etwas weniger", hatte Hrubesch zuvor gesagt. Hegering litt vor Olympia unter Wadenproblemen. Gegen Australien absolvierte sie ihr erstes Spiel seit knapp zwei Monaten und wurde nach 73 Minuten ausgewechselt. Zudem fehlte Reservistin Nicole Anyomi aufgrund eines Zahnarzttermins in der Trainingseinheit am Samstag.

Linder wird durch ihre Erkrankung vorerst aus dem 18er-Kader gestrichen. "Es nützt ja nichts. Wir müssen einen Wechsel machen", sagte Bundestrainer Horst Hrubesch vor dem Abschlusstraining am Samstag. "Wir müssen mal abwarten, wie schwer es wird mit der Erkältung", sagte Hrubesch: "Der Doktor hat sie krankgeschrieben." Der Rücktausch zwischen Linder und Rauch sei aber nach der Gesundung jederzeit wieder möglich, betonte der 73-Jährige.

Beim 3:0-Auftaktsieg der deutschen Fußballerinnen gegen Australien wusste Linder zu überzeugen. Neben einer starken Defensive überzeugte sie auch vorne und legte den Schlusstreffer für Jule Brand auf. Rauch, beim US-Klub North Carolina Courage aktiv, ist als eine von vier Reservistinnen, die den 18er-Kader in Frankreich ergänzen, ins Turnier gestartet.

© 2024 SID