Deutschland trifft am Abend auf die USA

Um einer möglichen Erkältungswelle im Team vorzubeugen, setzt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft vor dem zweiten Olympia-Gruppenspiel gegen die USA (21 Uhr/ZDF und Eurosport) auf die Kraft der Natur. Sjoeke Nüsken verteilt Ingwer-Shots an ihre Mitspielerinnen, unter anderem an Ann-Katrin Berger und Kathrin Hendrich. "Die sind immer gut für die Gesundheit", sagte Berger.

"Ingwer-Shots von Sjoeke habe ich heute morgen auch schon getrunken", sagte Hendrich vor dem Abschlusstraining: "Es war jetzt nicht so lecker, das ist natürlich auch schwer. Aber es ist gesund, von daher war es egal. Das haben wir gerne angenommen."

Im Spiel am Sonntagabend müssen die DFB-Frauen erkältungsbedingt bereits auf Sarai Linder verzichten. Felicitas Rauch wird die 24-Jährige ersetzen, weitere Ausfälle sollen vermieden werden. "Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Ich hoffe, dass Sarai schnellstmöglich wieder fit wird. Wir müssen jetzt alle aufpassen, uns vielleicht noch besser ernähren als sowieso schon und dann wird das schon", sagte Hendrich.

Mit einem Erfolg gegen den Olympia-Rekordsieger kann Deutschland sich am Abend für das Viertelfinale qualifizieren, bevor es am Mittwoch (19 Uhr/ARD und Eurosport) in Saint-Etienne gegen Sambia ins letzte Gruppenspiel geht.

