Die "Scorer-Königinnen" Klara Bühl und Lea Schüller haben die DFB-Frauen fast im Alleingang ins Viertelfinale geschossen. "Wir finden uns immer mehr", sagte Bühl nach dem 4:1 (1:0) über Sambia. Die 23-Jährige überzeugte mit einem Tor und zwei Vorlagen. Ihre Assists verwertete gleich zweimal Stürmerin Schüller.

"Durch den Verein machen wir viele Spiele zusammen", sagte Bühl, die gemeinsam mit Schüller bei Bayern München unter Vertrag steht: "In gewissen Situationen weiß sie dann einfach, wo der Ball hinkommt - und wenn sie den dann so schön einschiebt, ist es perfekt."

Die Flügelspielerin selbst hatte bisher bei Olympia in der Offensive noch keine Torbeteiligung beisteuern können. Gegen Sambia platzte der Knoten. "Ich glaube, manchmal muss man einfach geduldig bleiben." Das Quäntchen Glück habe gefehlt.

Mit Schüller versteht sie sich auch abseits des Platzes gut. "Sie ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir geworden", sagte Bühl: "Sie ist für jeden Spaß zu haben. Ich verbringe sehr, sehr gerne Zeit mit ihr." Nach dem Einzug in die K.o.-Runde können die beiden sich auf noch mehr gemeinsame Zeit in Frankreich freuen. Im Viertelfinale am Samstagabend (19 Uhr/ZDF und Eurosport) wartet Tokio-Olympiasieger Kanada.

