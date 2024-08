Sydney Lohmann steht gegen die USA in der Startelf

Frauen-Bundestrainer Horst Hrubesch ist im Olympia-Halbfinale am Dienstagabend (18.00 Uhr/ARD und Eurosport) zu zwei Wechseln gezwungen. Nach den am Vormittag verkündeten Ausfällen von Kapitänin Alexandra Popp und Lea Schüller setzt der 73-Jährige auf Sydney Lohmann und Nicole Anyomi. Beide stehen zum ersten Mal im laufenden Turnier in der Startelf.

Die Frankfurterin Anyomi, die als Ersatzspielerin erst kurzfristig nachnominiert wurde, läuft für Lea Schüller in der Sturmspitze auf. Die Bayern-Torjägerin fehlt aufgrund einer Entzündung der Patellasehne am linken Knie.

Lohmann rückt für die erkrankte Kapitänin Alexandra Popp in die Startelf und dürfte neben Anyomi beginnen. Sjoeke Nüsken könnte dafür die Position von Popp im zentralen Mittelfeld neben Janina Minge besetzen. "Ich werde den Mädels vom Hotelbett mehr als kräftig die Daumen drücken. Holt euch das Finale", schrieb Popp bei Instagram.

Auf der Tribüne in Lyon wird Lena Oberdorf die DFB-Frauen unterstützen. Die Schlüsselspielerin, die bei der Generalprobe gegen Österreich eine Kreuz- und Innenbandverletzung erlitten hatte, ist zur moralischen Unterstützung in der letzten Turnierwoche angereist. Neben Oberdorf sind auch DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich und Andreas Rettig, Geschäftsführer Sport, nach Lyon gekommen.

Die deutsche Aufstellung: Berger - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Minge, Nüsken - Brand, Bühl - Lohmann, Anyomi. - Bundestrainer: Hrubesch

