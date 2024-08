Marta bleibt für das Halbfinale gesperrt

Brasiliens Fußballerinnen müssen im olympischen Halbfinale am Dienstagabend (21.00 Uhr) gegen Spanien ohne Superstar Marta auskommen. Der Internationale Sportgerichtshof CAS wies am Nachmittag einen Einspruch gegen die Rotsperre der sechsmalige Weltfußballerin ab, erst in einem möglichen Finale oder Spiel um Bronze könnte Marta also wieder zum Einsatz kommen.

Bei der 0:2-Niederlage gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien im Gruppenfinale am vergangenen Mittwoch hatte die 38-Jährige nach einem Kung-Fu-Tritt gegen Olga Cardona die Rote Karte gesehen. Völlig aufgelöst verließ Marta unter Tränen das Feld, es folgte die Sanktion durch den Weltverband FIFA für zwei Partien.

Da ihre Teamkolleginnen im Viertelfinale aber Gastgeber Frankreich bezwangen (1:0), blieb dem Weltstar ein trauriges Ende auf der großen Bühne erspart - auch wenn der Einspruch am Montag ohne Erfolg blieb. Marta ist in Frankreich zum sechsten Mal bei Olympischen Spielen dabei. 2004 und 2008 holte sie jeweils Silber mit Brasilien.

