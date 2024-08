Will Bronze gewinnen: Horst Hrubesch

Foto: FIRO/FIRO/SID

Frauen-Bundestrainer Horst Hrubesch sieht sein Team für das Spiel um Platz drei gegen Spanien gewappnet. "Klar wissen wir, was die Spanierinnen können. Aber wir haben gezeigt, was wir für Möglichkeiten haben", sagte Hrubesch über das bevorstehende Bronze-Duell. Am Freitag (15.00/ZDF und Eurosport) treffen beide Teams in Lyon aufeinander.

Den Schlüssel zur Medaille sieht der 73-Jährige in der Regeneration: "Wir haben alle die gleiche Belastung. Es wird darauf ankommen, wer körperlich noch frisch ist." Während Deutschland beim 0:1 (0:1, 0:0) gegen die USA in die Verlängerung musste, gab es bei Spanien mehr als 15 Minuten Nachspielzeit. Der amtierende Weltmeister verlor 2:4 (0:2) in der regulären Spielzeit gegen Brasilien.

Dennoch sei klar, dass Spanien mit seinem Kurzpassspiel sehr dominant ist, sagte Hrubesch: "Aber das können wir mit unseren Qualitäten wegnehmen." Mit einer Medaille will der scheidende Bundestrainer einen gelungen Abschied feiern. "Für mich ist die Medaille nicht ganz so wichtig. Ich habe ja schon eine", sagte der Silber-Gewinner von 2016: "Für mich wäre es also wichtig, dass die Mädels auch eine kriegen." Nach den Olympischen Spielen tritt Christian Wück Hrubeschs Nachfolge an.

