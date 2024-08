Die Bayern-Frauen jubeln wieder

Die Meisterinnen von Bayern München sind mit einem mühsamen Pflichtsieg in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Beim Aufsteiger Turbine Potsdam setzte sich das Team von Trainer Alexander Straus mit 2:0 (1:0) durch und feierte damit den vierten Dreier in Folge gegen den sechsmaligen Titelträger.

Fünf Tage nach dem 1:0 im Supercup gegen den Dauerrivalen VfL Wolfsburg erzielte die schwedische Nationalspielerin Linda Sembrant (22./85.) im Karl-Liebknecht-Stadion beide Tore für die Favoritinnen, die beim letzten Bundesliga-Vergleich im Mai 2023 die Potsdamerinnen noch mit 11:1 vom Platz gefegt hatten. In der Startelf standen unter den Augen des neuen Bundestrainers Christian Wück vier Bronzemedaillengewinnerinnen von Paris.

Beim FC Bayern fehlte noch der prominenteste Neuzugang: Nationalspielerin Lena Oberdorf, die aus Wolfsburg kam, fällt noch länger wegen eines Kreuzbandrisses aus. Die Gäste bestimmten von Beginn an das Spiel, die erste Großchance vergab Lea Schüller, die ein Zuspiel von Klara Bühl volley knapp über die Latte setzte (8.). Nach Eckball von Carolin Simon traf Sembrant per Kopf zur verdienten Führung. Eine weitere Ecke von Bühl landete am Pfosten (33.).

Potsdam beschränkte sich komplett auf die Defensive, machte es den Titelverteidigerinnen aber mit Zweikampfstärke und taktischer Disziplin schwer. Torhüterin Anna Terestyenyi machte Großchancen von Schüller (52.) und Sydney Lohmann (55.) zunichte. Erst kurz vor Schluss gelang Sembrant nach einer Bühl-Ecke die Entscheidung.

