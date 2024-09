Alex Morgan nimmt Abschied

Alex Morgan wischte sich nach ihrer emotionalen Abschiedsrede die Tränen aus den Augen. "Was für eine Reise", sagte die zweimalige Fußball-Weltmeisterin aus den USA im Anschluss an ihr letztes Spiel für den San Diego Wave FC aus der Profiliga NWSL ins Stadionmikro. Die 35-Jährige hatte in der Vorwoche bekannt gegeben, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist und ihre Karriere beenden wird. Nun ist Schluss.

"Es gab so viele unglaubliche Momente in meiner Karriere, aber diesen letzten Moment, den ich mit euch auf dem Feld teile, werde ich für immer in Ehren halten. Also danke ich euch aus tiefstem Herzen", so Morgan.

Wegen ihrer angestammten Rückennummer wurde die Starspielerin in der 13. Minute ausgewechselt, kurz zuvor hatte sie einen Strafstoß verschossen. San Diego unterlag North Carolina Courage mit 1:4.

Die Stürmerin erzielte in 224 Einsätzen für die US-Nationalmannschaft 123 Tore, stand 158-mal in der Startelf und war in dieser Zeit 23-mal Kapitänin. Zuletzt hatte sie es nicht ins Olympia-Aufgebot geschafft und damit erstmals seit den Sommerspielen 2008 ein großes Event mit den USA verpasst. 2012 hatte Morgan in London Olympia-Gold gewonnen. Ihre beiden WM-Titel gewann sie 2015 und 2019.

Die Offensivspielerin stieg in ihrer 15-jährigen Karriere zu einem der bekanntesten Gesichter des weltweiten Frauenfußballs auf und setzte sich zudem erfolgreich für Gleichberechtigung ein.

