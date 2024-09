Doppeltorschützin: Sophie Nachtigall

Foto: AFP/AFP/Raul ARBOLEDA

Die deutschen U20-Fußballerinnen sind mit einem furiosen Auftritt ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Kolumbien gestürmt. Das Team besiegte Argentinien in der Nacht zum Freitag deutscher Zeit im Achtelfinale mit 5:1 (4:1). Am Montag (01.00 Uhr) treffen die Nachwuchsspielerinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf die USA.

Die Treffer zu dem Kantersieg steuerten Sophie Nachtigall (24., 37.), Mathilde Janzen (6.), Loreen Bender (26.) und Cora Zicai (69.) bei. Die Vorrunde hatte Deutschland nach Siegen über Venezuela (5:2) und Nigeria (3:1) und einer 0:1-Niederlage gegen Südkorea als Gruppenerster abgeschlossen. Das Finale findet am 22. September in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota statt.

© 2024 SID