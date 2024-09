Deutschlands Torhüterin Rebecca Adamczyk

Die deutschen U20-Fußballerinnen sind bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien auf dramatische Weise gescheitert. Bis in die Nachspielzeit des Viertelfinals gegen die USA führte das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter mit 2:0, es folgten zwei ganz späte Gegentore - und am Ende das Aus im Elfmeterschießen mit 1:3. Nach der Verlängerung hatte es in Cali 2:2 (2:2, 0:0) gestanden.

"Es ist gerade nur Leere in mir drin", sagte Tomke Schneider von Eintracht Frankfurt: "Wir müssen erstmal nach Hause fahren, dann realisiert man wohl irgendwann, dass der Traum geplatzt ist. Wir sind trotzdem eine gute Mannschaft und können stolz auf uns sein."

Nach den Toren von Cora Zicai (61.) und Loreen Bender (90.+2) schien das Halbfinale sicher, ein Doppelschlag von Jordynn Dudley (90.+8) und Allyson Sentnor (90.+9) in der schier endlosen Nachspielzeit sorgte für die Verlängerung.

Vom Punkt verwandelte Jella Veit den ersten deutschen Schuss, es folgten jedoch drei Fehlversuche: Paulina Platner verschoss, Vanessa Diehm traf den Pfosten, Alara Sehitler scheiterte an US-Keeperin Teagan Wy.

"Das ist alles sehr bitter, die USA waren das glücklichere Team", sagte Trainerin Peter. Das Finale der WM findet am 22. September in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota statt.

