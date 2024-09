Zurück an der Seitenlinie: Tom Sermanni

Der Schotte Tom Sermanni geht in seine dritte Amtszeit als Trainer der australischen Fußballerinnen. Nach der Trennung von Tony Gustavsson kehrt der 70-Jährige übergangsweise auf seinen früheren Posten zurück, Sermanni hatte die Matildas bereits von 1994 bis 1997 und von 2005 bis 2012 betreut - länger als jeder andere. Australien ist am 28. Oktober in Duisburg nächster Länderspielgegner der deutschen Frauen.

Nach dem überraschenden Vorrundenaus bei den Olympischen Spielen von Paris trennte sich der australische Verband von Gustavsson. Der Schwede hatte den Posten im September 2020 übernommen und sein Team bei der Heim-WM auf Platz vier geführt. Bei den Sommerspielen lief kaum etwas zusammen, unter anderem gab es zum Auftakt ein 0:3 gegen Deutschland.

"Ich freue mich darauf, mit dieser talentierten Gruppe von Spielerinnen zu arbeiten und dabei zu helfen, einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, während Football Australia weiter nach einem dauerhaften Cheftrainer sucht", sagte Sermanni: "Meine unmittelbare Priorität ist es, die Mannschaft auf das bevorstehende Länderspielfenster vorzubereiten."

