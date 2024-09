Alexander Popp war erneut treffsicher

Foto: Imago/Worsch/Imago/Worsch/SID/IMAGO/Christoph Worsch

Mit einem Kantersieg in Richtung Gruppenphase: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg können die Planungen für die neue Champions-League-Saison deutlich intensivieren. Das Team von Trainer Tommy Stroot setzte sich im Play-off-Hinspiel mit 7:0 (4:0) bei der ACF Fiorentina durch.

Marina Hegering brachte die Wölfinnen, die in der vergangenen Saison überraschend die Gruppenphase verpasst hatten, früh mit zwei Kopfballtreffern in Führung (6., 24.). Kapitänin Alexandra Popp mit einem Dreierpack (38., 53., 56.), Jule Brand (44.) und Vivien Endemann (83.) gestalteten das Ergebnis noch deutlicher. Im Rückspiel am kommenden Mittwoch wird Stroot, dessen Team zuvor in dieser Saison bisher noch nicht vollends überzeugt hatte, nicht mehr zittern müssen.

Zwei Tage später, am 27. September, findet die Auslosung der Gruppenphase mit 16 Klubs statt. Meister Bayern München ist gesetzt, Eintracht Frankfurt scheiterte bereits im Halbfinale des Erstrunden-Qualifikationsturniers. Das Finale der Königsklasse ist für Ende Mai des kommenden Jahres in Lissabon geplant.

In der nächsten Saison wird die Champions League in ähnlicher Form wie bei den Männern reformiert. Dann treten 18 Mannschaften in einer Ligaphase an.

© 2024 SID