Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind nach einem Jahr Abwesenheit wieder in die Gruppenphase der Champions League eingezogen. Nach dem Kantersieg im Play-off-Hinspiel bei der AC Florenz (7:0) war die Qualifikation bereits nur noch Formsache, die deutschen Pokalsiegerinnen gewannen dennoch auch mit einer B-Elf das Rückspiel vor heimischem Publikum locker mit 5:0 (2:0).

"Wir bleiben extrem wachsam", hatte Trainer Tommy Stroot vor dem Wiedersehen mit den Italienerinnen betont - und sein im Vergleich zum 5:1-Bundesligasieg gegen den 1. FC Köln am Sonntag auf allen Positionen verändertes Team bestätigte diese Ankündigung.

Bereits in der dritten Minute traf die für die geschonte Kapitänin Alexandra Popp in die Sturmspitze gerückte Fenna Kalma per Hacke zur Führung. Zur Spielerin des Spiels schwang sich Vivien Endemann auf, die nicht nur den Führungstreffer vorlegte, sondern auch mit einem Doppelpack (33./49.) erhöhte. Jule Brand (77.) traf zum 4:0, Tabea Sellner gehörte der Schlussakkord (89.), Lynn Wilms (16.) scheiterte zudem mit einem Handelfmeter an der Latte.

In der vergangenen Saison hatte der VfL die Qualifikation für das internationale Geschäft überraschend verpasst. Die Gruppenphase der neuen Champions-League-Saison wird am Freitag (13.00 Uhr) ausgelost. Meister Bayern München ist gesetzt, Eintracht Frankfurt war bereits im Halbfinale des Erstrunden-Qualifikationsturniers gescheitert. Das Finale der Königsklasse ist für Ende Mai 2025 in Lissabon geplant.

