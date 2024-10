Traf zum 1:0: Lynn Wilms (li.)

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben nach ihrem durchwachsenen Saisonstart in der Bundesliga wieder in die Spur gefunden. Der siebenmalige Meister gewann am Freitagabend zum Auftakt des fünften Spieltags locker mit 5:0 (1:0) gegen RB Leipzig und rehabilitierte sich nach der deutlichen 0:3-Niederlage bei Eintracht Frankfurt.

Lynn Wilms (21.), Sveindis Jonsdottir (65.), Lineth Beerensteyn (76./90.) und Rebecka Blomqvist (84.) trafen für die Wolfsburgerinnen, die den Rückstand auf den makellosen Tabellenführer Bayern München eine Woche vor dem direkten Duell mit dem Dauerrivalen vorerst auf zwei Punkte verkürzten. Am Samstag (14.00 Uhr) können die Münchnerinnen gegen den 1. FC Köln jedoch wieder davonziehen.

Bereits am kommenden Wochenende kommt es in Wolfsburg dann zum direkten Duell. Am Dienstag (18.45 Uhr) starten die Wolfsburgerinnen zunächst aber bei der AS Rom in die Champions-League-Saison.

