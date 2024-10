Freigang (Mitte) trifft doppelt

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt bleiben dem Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München dicht auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis setzte sich nach einem 0:1-Rückstand auch dank Doppelpackerin Laura Freigang bei der SGS Essen mit 3:1 (0:1) durch und hält durch den vierten Saisonsieg weiter Anschluss an die Münchnerinnen, der Abstand beträgt lediglich zwei Punkte.

Zunächst hatte Natasha Kowalski Essen per Foulelfmeter (18.) in Führung gebracht. Die Frankfurterinnen, die zuletzt noch DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg im Topspiel mit 3:0 (1:0) bezwungen hatten, taten sich gegen die kompakte Verteidigung der SGS lange schwer. Doch Nationalspielerin Freigang brachte die Eintracht in die Erfolgsspur (61.) und sorgte später auch für den Endstand (87.). Auch Geraldine Reuteler (83.) traf für Frankfurt.

Die Eintracht liegt mit nun 13 Punkten auf Rang zwei und ist in dieser Saison weiter ungeschlagen.

