Im Laufduell: Nationalspielerin Klara Bühl

Foto: IMAGO/Sports Press Photo /IMAGO/Sports Press Photo/SID/IMAGO/Daniela Porcelli / SPP

Angeführt von Dreifach-Torschützin Pernille Harder haben die Fußballerinnen von Bayern München gleich zum Start der Champions-League-Saison ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Der deutsche Meister gewann auch dank seiner überragenden dänischen Angreiferin mit 5:2 (1:1) gegen das englische Topteam FC Arsenal und erwischte damit einen perfekten Auftakt in der kniffligen Gruppe C.

Kapitänin Glodis Viggosdottir (43.), Nationalspielerin Sydney Lohmann (56.) und Harder (73./78./86.) sorgten für den achten Sieg im achten Pflichtspiel, die spanische Weltmeisterin Mariona Caldentey (30.) und Laia Codina (65.) hatten für Arsenal getroffen. Zugleich tankten die Bayern weiteres Selbstvertrauen für das Bundesliga-Topspiel am Samstag (17.45 Uhr/ARD, DAZN und MagentaSport) beim VfL Wolfsburg.

"Was wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, ist genau das Spiel, das wir spielen wollen", sagte Lohmann: "Es ist schön, dass wir es dann auch auf höchstem Niveau gegen eine Mannschaft wie Arsenal auf den Platz bringen." Auch Trainer Alexander Straus war begeistert: "Wir waren wirklich großartig."

In der Vorsaison waren die Münchnerinnen noch überraschend in der Gruppenphase der Königsklasse gescheitert, entsprechend viel hatten sie sich diesmal vorgenommen. "Mit dieser Mannschaft ist ganz Großes möglich, nicht nur national, sondern auch international", sagte Nationalspielerin Giulia Gwinn dem BR im Vorfeld.

Doch dem Bundesliga-Tabellenführer fehlte zunächst die Genauigkeit in der Offensive. Erst nach dem Rückstand wachten die Bayern auf und meldeten sich durch Viggosdottirs Kopfballtreffer zurück. Der FCB kam mit reichlich Schwung aus der Kabine: Lohmann belohnte die Münchnerinnen zwar, Arsenals Antwort folgte aber prompt. Dann jedoch schlug Harder gleich dreimal eiskalt zu.

In der Champions League geht es für die Bayern am 16. Oktober mit dem Auswärtsspiel bei Juventus Turin weiter. Dritter Gegner ist Valerenga aus Norwegens Hauptstadt Oslo. Wolfsburg war am Dienstag mit einer Niederlage bei der AS Rom (0:1) gestartet.

