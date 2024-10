Zehntausend Zuseher wurden Mittwoch zum UEFA Women's Champions League-Match des spusu SKN St. Pölten Rush gegen Hammarby IF in der Tele2 Arena erwartet und die 10.562 Besucher verwandelten das Stadion in einen Hexenkessel. Die lautstarken Fans von Hammarby waren der berühmte zwölfte Mann der Schwedinnen, die zum Auftakt der Königinnenklasse die Wölfinnen mit 2:0 bezwangen. Nun geht’s für St. Pölten daheim gegen Manchester City.

Mateja Zver und die Wölfinnen hatten in Schweden knapp das Nachsehen.

Munterer Schlagabtausch mit besserem Ende für die Schwedinnen

Die erste Chance hatte St. Pölten nach knapp zehn Minuten per Kopf, ehe man auf der Gegenseite bei einem Lattentreffer von Hammarby Glück hatte. Die Schwedinnen durften nach einem Treffer von Hasund wenig später dennoch jubeln, es war das erste internationale Gegegntor der St. Pöltnerinnen in der laufenden Saison!

Nachdem die Wölfinnen mit einem 0:1-Rückstand in die Pause gingen, nahm Trainerin Liese Brancao Risiko, brachte mit Wiederanpfiff Mikolajová für Krizaj und wenig später Tea Krznaric für ihre Landsfrau Tea Vracevic. Angetrieben von ihren Fans machten die Schwedinnen dem SKN das Leben schwer, die Wölfinnen hielten jedoch stark dagegen und boten den Schwedinnen einen Kampf auf Augenhöhe. Mit dem 2:0 in der Schlussphase machte Tandberg den Sieg der Gastgeberinnen perfekt und sicherte der Heim-Elf vor über 10.000 Besuchern drei Punkte zum Start.

Kommenden Mittwoch geht es für den spusu SKN St. Pölten Rush in Wien gegen Manchester City weiter, Karten dafür sind online erhältlich. In der Meisterschaft geht es Sonntag ab 10.30 Uhr bei freiem Eintritt in der NV Arena gegen SPG Lustenau/Dornbirn.

UEFA Women’s Champions League – Gruppenphase – 1. Runde

Hammarby – spusu SKN St. Pölten Rush 2:0 (1:0)

Aufstellung: Schlüter, Mattner, Vracevic (53. Krznaric), Klein, Krizaj (46. Mikolajová), Wenger, Hillebrand, Dubcova, Zver (82. Glibo), Pekel, Mädl (72.Brunnthaler)

Fotocredit: Tom Seiss