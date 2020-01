Deutscher EM-Gruppengegner Portugal bezieht Basislager in Budapest

Details Donnerstag, 02. Januar 2020 16:55

Der deutsche Gruppengegner Portugal wird sein Basislager während der EM (12. Juni bis 12. Juli) in Budapest beziehen. "Die Ankunft ist für den 11. Juni geplant", sagte Kommunikationsdirektor Antonio Magalhaes der Nachrichtenagentur AFP. Jetzt Fußballreise buchen!

Cristiano Ronaldo & Co. beziehen Basislager in Budapest

Titelverteidiger Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo wird in der Vorrunde zwei Spiele in Budapest bestreiten, zudem kommt es am 20. Juni in München zum Duell mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Neben Deutschland und Portugal spielt auch Weltmeister Frankreich in der Gruppe F. Der vierte Gegner wird noch in den Play-offs der Nations League Ende März ermittelt. Zur Vorbereitung bestreiten die Portugiesen am 5. Juni ein Länderspiel in Madrid gegen Gastgeber Spanien.

SID

