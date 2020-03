Lahm: "Sind nicht der Topfavorit"

Details Dienstag, 03. März 2020 14:20

Der frühere DFB-Kapitän Philipp Lahm sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der EM nicht als Titelkandidat Nummer eins. "Eine Mannschaft benötigt immer eine gewisse Entwicklung. Natürlich hat das deutsche Team enorme Fähigkeiten und viel Talent. Unsere Mannschaft muss erst einmal einer schlagen, aber Topfavorit sind wir nicht", sagte EM-Botschafter Lahm am Dienstag bei einer Veranstaltung in München, 100 Tage vor dem Eröffnungsspiel am 12. Juni. Jetzt Fußballreise buchen!

Sieht DFB-Team nicht als EM-Titelkandidat: Philipp Lahm

Lahm (36) sprach für das Team von Bundestrainer Joachim Löw von einer "tollen Auslosung mit gleich zwei Endspielen gegen Frankreich und Portugal. Schon jetzt ist die Vorfreude bei mir sehr groß". Die DFB-Auswahl trifft in der EM-Vorrunde in der Münchner Allianz Arena am 16. Juni auf Frankreich und am 20. Juni auf Portugal. Der dritte deutsche Gegner am 24. Juni wird noch ermittelt.

SID

