Löw glaubt an EM-Chance für Süle

Bundestrainer Joachim Löw sieht Chancen auf eine EM-Teilnahme seines Abwehrchefs Niklas Süle. "Vom Zeitplan her ist es möglich. Ich weiß, dass er alles versucht, um bei der EM dabei zu sein", sagte Löw nach der Nations-League-Auslosung in Amsterdam. Jetzt Fußballreise buchen!

Süle vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ist nach seinem im Oktober erlittenen Kreuzbandriss wieder ins Lauftraining eingestiegen. "Er muss den Rhythmus finden und gewisse Unsicherheiten überwinden", sagte Löw und betonte mit Blick auf die am 12. Juni beginnende EM: "Ich mache keinen Druck."

In den nächsten Wochen und Monaten müsse man sehen, "wie viele Spiele er macht und ob er keine Rückschläge erleidet", so Löw. Für die Länderspiele in Spanien (26. März) und fünf Tage später gegen Italien ist Süle noch kein Thema.

