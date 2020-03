Auch Seifert rechnet mit EURO-Verlegung

Details Montag, 16. März 2020 16:05

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert geht fest von einer Verlegung der Fußball-EM 2020 aus und vertraut dabei dem UEFA-Präsidenten. "Aleksander Ceferin und sein Team haben ganz sicher alle Varianten bestmöglich durchgespielt. Die Entscheidung wird dann so aussehen, als dass sie die richtige ist", sagte Seifert am Montag nach der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Frankfurt/Main.

Am Dienstag berät die Europäische Fußball-Union (UEFA) bei einem Krisengipfel über die EURO. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ist für Seifert "die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Sommer eine perfekte EM spielen, die ist vermutlich keine Zahl mehr vor dem Komma". Gerechnet wird mit einer Verschiebung der EM entweder in den Herbst/Winter 2020 oder den Sommer 2021.

