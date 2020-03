EM 2020: UEFA hat eine Lösung vorgeschlagen

Details Dienstag, 17. März 2020 13:40

Die Europameisterschaft 2020 ist das große Thema am heutigen Dienstag, wenn sich die Verantwortlichen der UEFA zusammensetzen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Im Raum stand neben einer Verschiebung auf den Winter 2020, oder auf 2021, auch eine komplette Absage des Endturniers, das ja zum ersten Mal am ganzen Kontinent ausgetragen werden sollte.

Was passiert nun?

"Ich denke, nicht einmal mehr die größten Optimisten gehen irgendwie davon aus, dass man vom 12. Juni bis zum 12. Juli eine Europameisterschaft spielen wird", sagte Christian Seifert von der DFL noch einen Tag zuvor.

Die UEFA hat nun beschlossen, die EM auf das nächste Jahr zu verschieben. Die Euro soll also im Sommer 2021 stattfinden. Demnach habe die UEFA die nationalen Ligen und die Europäische Klubvereinigung ECA bereits über ihren Vorschlag informiert, diese hätten auch zugestimmt. Es fehlt also nur noch das Okay der nationalen Fußballverbände.

Der ZDF berichtete auf Twitter:

