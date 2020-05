Trotz der Verschiebung der Fußball-EM 2020 ins kommende Jahr bietet Sticker-Hersteller Panini bereits in diesem Sommer ein Previewalbum an. Wie das italienische Unternehmen am Montag mitteilte, solle den Kunden und Sammlern in der Coronakrise "die Zeit so unterhaltsam und abwechslungsreich wie möglich" gemacht werden. Zur EURO im kommenden Sommer soll ein aktualisiertes Album präsentiert werden.

Das Stickeralbum soll ab Juni erhältlich sein

In der diesjährigen Ausgabe, die ab Juni erhältlich ist, sind Sammelbilder der bereits 20 qualifizierten Teams enthalten. Dazu soll die Ausgabe Infos zu den 16 Mannschaften, die in den Play-offs antreten, beinhalten. Insgesamt umfasst das Album 568 Sticker.

SID