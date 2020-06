Bundestrainer Joachim Löw hat die Rolle des Fußballs in der Coronakrise gelobt. "Ich finde, dass der Fußball insgesamt zeigt, dass er sich seiner Verantwortung und Rolle in der Gesellschaft bewusst ist", sagte Löw im Doppel-Interview mit dem französischen Nationaltrainer Didier Deschamps bei dfb.de.

Joachim Löw lobt Rolle des Fußballs

Die Weltmeister von 2014 und 2018 wären am Dienstagabend in München bei der paneuropäischen EM in der Gruppenphase aufeinandergetroffen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Turnier ins nächste Jahr (11. Juni bis 11. Juli) verschoben. "Wir werden es umso mehr zu schätzen wissen, wenn wir uns eines Tages wieder im Stadion begegnen, um sportliche Highlights wie Spiele einer Europameisterschaft zu feiern. Ich kann es eigentlich kaum erwarten, selbst wieder mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen", sagte Löw.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird am Mittwoch verkünden, wann Länderspiele und die Nations League stattfinden. "Natürlich hoffen wir nun vor allem darauf, dass im Herbst auch wieder Länderspiele stattfinden. Dazu machen wir uns viele Gedanken", sagte Löw, der mit dem Leistungsstand seiner Nationalspieler zufrieden ist: "Wir haben ja das Glück, dass wir unsere Nationalspieler, die in der Bundesliga spielen, wieder auf dem Platz sehen können. Und ich freue mich, dass die meisten einen extrem frischen und fitten Eindruck machen, sie versprühen geradezu große Lust und brennen darauf, wieder zu spielen."

SID