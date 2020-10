Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird sich am Mittwoch auf den heißen Quiz-Stuhl bei Günther Jauch begeben. Vier oder fünf Profis aus dem Team von Bundestrainer Joachim Löw sind in der RTL-Sendung "Wer wird Millionär?" zu Gast. Die Promi-Ausgabe wird am kommenden Montag unter dem Titel "Die Mannschaft spielt" ausgestrahlt.

TV-Show: Günther Jauch empfängt mehrere Nationalspieler

"Wir werden in Köln die einmalige Gelegenheit bekommen, zu zeigen, dass wir nicht nur Fußball im Kopf haben, sondern unglaublich interessante und intelligente Spieler, die viel auf dem Kasten haben", sagte der DFB-Direktor Oliver Bierhoff, ohne die Namen der Spieler zu nennen. Die Gewinne kommen den DFB-Stiftungen und anderen wohltätigen Zwecken zugute.

Einzelne DFB-Spieler haben ihr Wissen schon einmal unter Beweis gestellt. Manuel Neuer erspielte 2011 eine halbe Million Euro. Lukas Podolski sackte vor fünf Jahren 125.000 Euro für den guten Zweck ein.

SID