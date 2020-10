Das U21-Länderspiel zwischen Italien und Island wurde wegen zahlreicher Coronafälle im italienischen Kader kurzfristig abgesagt. Dies entschied die Europäische Fußball-Union UEFA nur wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff am Freitag, nachdem zwei weitere Spieler sowie ein Betreuer der Azzurri positiv auf COVID-19 getestet worden waren. Nach den ersten beiden Coronafällen im italienischen Kader hatte der Verband noch an der für 17.30 Uhr geplanten Austragung des EM-Qualifikationsspiels festgehalten.

Spielabsage für die Mannschaft von Paolo Nicolato

Über einen möglichen Nachholtermin im dicht getakteten Spielkalender soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Die Südeuropäer waren für die Partie bereits in die isländische Hauptstadt Reykjavik gereist und sollen nun schnellstmöglich nach Italien zurückkehren. Im italienischen Fußball stieg die Zahl der Coronafälle in den vergangenen Wochen wieder sprunghaft an, allein beim Serie-A-Klub FC Genua wurden zuletzt 17 Profis positiv getestet.

Auch in der deutschen U21 gab es einen Coronafall, das Spiel gegen Moldau findet aber dennoch planmäßig am Freitag statt.

SID