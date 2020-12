DFB-Trainer Stefan Kuntz und die deutsche U21-Nationalmannschaft blicken am Donnerstag gespannt in die Schweiz. Bei der Auslosung für die EM 2021 in Nyon (15.00 Uhr) hat die deutsche Mannschaft gute Voraussetzungen, neben Spanien, Frankreich und England ist sie in Topf 1 gesetzt.

In Nyon werden die Gruppen für die U21-EM 2021 ausgelost

Die EM in Slowenien und Ungarn findet im kommenden Jahr zweigeteilt statt. Die Gruppenspiele der 16 Teams sollen zwischen dem 24. und 31. März ausgetragen werden, die K.o.-Runde beginnt am 31. Mai mit dem Viertelfinale.

Deutschland nimmt zum fünften Mal in Folge an einer U21-EM teil. 2017 hatte die deutsche Mannschaft unter Kuntz den Titel geholt, 2019 ging das Finale gegen Spanien verloren.

SID