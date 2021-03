Arne Maier führt die deutsche U21-Nationalmannschaft wie erwartet als Kapitän in die U21-EM. Das bestätigte DFB-Trainer Stefan Kuntz nach der Ankunft in Ungarn. "Arne ist unser Kapitän, schon die ganze Zeit", sagte Kuntz bei ProSieben. Maier (22) ist derzeit von Hertha BSC an Arminia Bielefeld ausgeliehen.

Maier führt U21 als Kapitän in die Europameisterschaft

Kuntz betonte, insgesamt über "sieben, acht Führungsspieler" zu verfügen. "Für mich ist wichtig, dass ein Führungsspieler nicht nur dann Führungsspieler ist, wenn er auf dem Platz steht, sondern auch, wenn er nicht spielt", sagte Kuntz. Namentlich nannte er Lukas Nmecha (RSC Anderlecht), Niklas Dorsch (KAA Gent), Salih Özcan (1. FC Köln), Amos Pieper (Arminia Bielefeld) und Nico Schlotterbeck (Union Berlin).

Die Torhüter-Frage will Kuntz dagegen erst am Mittwoch vor dem Auftaktspiel gegen Gastgeber Ungarn (21.00 Uhr/ProSieben) beantworten. Lennart Grill von Bayer Leverkusen hat dabei gegenüber Finn Dahmen (FSV Mainz 05) und Markus Schubert (Eintracht Frankfurt) den Vorteil, zuletzt in der Bundesliga Spielpraxis gesammelt zu haben.

SID