Joachim Löw war schon "live drauf" - vielleicht wusste er das aber nicht. Bevor der Fußball-Bundestrainer am Samstag seine virtuelle Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Bukarest gegen Rumänien eröffnete, überraschte er die Journalisten: Er begann zu singen.

Löw überrascht die Medien mit einer Gesangseinlage

"The first, my last, my everything", rezitierte Löw mit Schmelz in der Stimme - die tragende Zeile des gleichnamigen Liebesliedes von Barry White. Löw war gut zu hören und lächelte. Wem das Ständchen gewidmet oder ob es nur ein spontaner Ohrwurm war, blieb offen.

SID