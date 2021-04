Fußball-Weltmeister Frankreich bestreitet seine Vorbereitungsspiele für die EURO in diesem Sommer gegen Wales und Bulgarien. Der deutsche Gruppengegner trifft am 2. Juni in Nizza auf das walisische Team von Superstar Gareth Bale, das sich ebenfalls für die EM-Endrunde qualifiziert hat. Sechs Tage später gastieren die Bulgaren im Stade de France in St. Denis.

Mbappe und Co. testen gegen Wales und Bulgarien

Deutschland und Frankreich treffen zum Auftakt in der Gruppe F am 15. Juni voraussichtlich in München aufeinander. Außerdem trifft die DFB-Elf auf Titelverteidiger Portugal und Ungarn, die ersten beiden Teams sowie die vier besten Dritten der sechs Gruppen ziehen ins Achtelfinale ein.

SID