Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack sieht das DFB-Team bei der Fußball-Europameisterschaft nicht in der Favoritenrolle. "Wir brauchen uns nicht zu verstecken als Deutschland, gerade wenn man die Einzelspieler durchgeht", sagte der Vize-Weltmeister von 2002 auf einer Pressekonferenz der Telekom: "Aber als Team haben wir noch Steigerungspotenzial, deshalb sehe ich uns nicht als Topfavorit."

Auch für Fredi Bobic (49) geht die deutsche Nationalmannschaft eher als Außenseiter in die EM (11. Juni bis 11. Juli). Wenn das DFB-Team seine schwere Gruppe überstehe, werde aber "vieles möglich" sein, führte der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt aus: "Von der Qualität sind die Franzosen für mich die besten. Sie haben einen überragenden Kader, aber trotzdem können wir sie schlagen."

Aus Sicht der beiden EM-Experten von MagentaSport könnte Thomas Müller eine Schlüsselrolle bei der Europameisterschaft einnehmen. "Er bringt das Besondere mit, was in so einem Turnier ganz wichtig sein kann", sagte Ballack, der sich wegen einer Corona-Erkrankung derzeit in Quarantäne befindet: "Für mich macht es Sinn, Thomas einzuladen. Auch drumherum bringt er alles mit, um diese Mannschaft unter schwierigen Umständen zu führen."

Generell gebe es aufgrund der Corona-Pandemie bei dieser EM mehr Unwägbarkeiten als bei vorherigen Turnieren. "Du lebst in deiner eigenen Bubble, das wird eine große psychische Belastung. Wer damit am besten klarkommt, wird am besten durch das Turnier kommen. Es wird vielleicht nicht die beste Elf gewinnen", prophezeite Bobic. Ballack ergänzte, es komme noch mehr als sonst darauf an, eine Einheit zu bilden. "Teamspirit wird diesmal ganz, ganz wichtig sein", sagte der 44-Jährige.

SID