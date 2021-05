Bald ist es soweit! Am 11. Juni 2021 wird die 16. Europameisterschaftsendrunde in Rom angepfiffen. Bis zum 11. Juli 2021 finden in zehn europäischen Städten und einer asiatischen Stadt die Spiele der Endrunde statt. Das Halbfinale und das Finale werden laut EM Spielplan 2021 im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen. Welche Mannschaften teilnehmen und wer die Favoriten sind siehst du in diesem Überblick.

Wo wird gespielt?

Gruppe A: Italien (Rom) und Aserbaidschan (Baku)

Gruppe B: Russland (Sankt Petersburg) und Dänemark (Kopenhagen)

Gruppe C: Niederlande (Amsterdam) und Rumänien (Bukarest)

Gruppe D: England (London) und Schottland (Glasgow)

Gruppe E: Spanien (Bilbao) und Irland (Dublin)

Nach Streichung von Bilbao und Dublin als Austragungsorte jetzt: Spanien (Sevilla) und Russland (Sankt Petersburg)

Gruppe F: Deutschland (München) und Ungarn (Budapest)

Die Teilnehmer

Gruppe A: Italien, Türkei, Wales, Schweiz

Gruppe B: Dänemark, Finnland, Belgien, Russland

Gruppe C: Niederlande, Ukraine, Österreich, Nordmazedonien

Gruppe D: England, Kroatien, Schottland, Tschechien

Gruppe E: Spanien, Schweden, Polen, Slowakei

Gruppe F: Ungarn, Portugal (Titelverteidiger), Deutschland, Frankreich

Alle Spiele im Überblick

Gruppe A

Fr., 11. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Rom

Türkei – Italien

Sa., 12. Juni 2021 um 17:00 Uhr (15:00 Uhr MESZ) in Baku

Wales – Schweiz

Mi., 16. Juni 2021 um 20:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Baku

Türkei – Wales

Mi., 16. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Rom

Italien – Schweiz

So., 20. Juni 2021 um 20:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Baku

Schweiz – Türkei

So., 20. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in Rom

Italien – Wales

Gruppe B

Sa., 12. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in Kopenhagen

Dänemark – Finnland –:– (–:–)

Sa., 12. Juni 2021 um 22:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg

Belgien – Russland

Mi., 16. Juni 2021 um 16:00 Uhr (15:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg

Finnland – Russland

Do., 17. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in Kopenhagen

Dänemark – Belgien

Mo., 21. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Kopenhagen

Russland – Dänemark

Mo., 21. Juni 2021 um 22:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg

Finnland – Belgien

Gruppe C

EM-Spiele Österreich im Live-Ticker

So., 13. Juni 2021 um 19:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Bukarest

Österreich – Nordmazedonien

So., 13. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Amsterdam

Niederlande – Ukraine

Do., 17. Juni 2021 um 16:00 Uhr (15:00 Uhr MESZ) in Bukarest

Ukraine – Nordmazedonien

Do., 17. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Amsterdam

Niederlande – Österreich

Mo., 21. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in Amsterdam

Nordmazedonien – Niederlande

Mo., 21. Juni 2021 um 19:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Bukarest

Ukraine – Österreich

Gruppe D

So., 13. Juni 2021 um 14:00 Uhr (15:00 Uhr MESZ) in London

England – Kroatien

Mo., 14. Juni 2021 um 14:00 Uhr (15:00 Uhr MESZ) in Glasgow

Schottland – Tschechien

Fr., 18. Juni 2021 um 17:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Glasgow

Kroatien – Tschechien

Fr., 18. Juni 2021 um 20:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in London

England – Schottland

Di., 22. Juni 2021 um 20:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Glasgow

Kroatien – Schottland

Di., 22. Juni 2021 um 20:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in London

Tschechien – England

Gruppe E

Mo., 14. Juni 2021 um 17:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg

Polen – Slowakei

Mo., 14. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Sevilla

Spanien – Schweden

Fr., 18. Juni 2021 um 14:00 Uhr (15:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg

Schweden – Slowakei

Sa., 19. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Sevilla

Spanien – Polen

Mi., 23. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in Sevilla

Slowakei – Spanien

Mi., 23. Juni 2021 um 17:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg

Schweden – Polen

Gruppe F

Di., 15. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in Budapest

Ungarn – Portugal

Di., 15. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in München

Frankreich – Deutschland

Sa., 19. Juni 2021 um 15:00 Uhr (MESZ) in Budapest

Ungarn – Frankreich

Sa., 19. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in München

Portugal – Deutschland

Mi., 23. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Budapest

Portugal – Frankreich

Mi., 23. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in München

Deutschland – Ungarn

Achtelfinale

Sa., 26. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in Amsterdam

Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B

Sa., 26. Juni 2021 um 20:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in London

Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe C

So., 27. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in Budapest

Sieger Gruppe C – Dritter Gruppe D/E/F

So., 27. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Sevilla

Sieger Gruppe B – Dritter Gruppe A/D/E/F

Mo., 28. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in Kopenhagen

Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe E

Mo., 28. Juni 2021 um 22:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Bukarest

Sieger Gruppe F – Dritter Gruppe A/B/C

Di., 29. Juni 2021 um 17:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in London

Sieger Gruppe D – Zweiter Gruppe F

Di., 29. Juni 2021 um 20:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Glasgow

Sieger Gruppe E – Dritter Gruppe A/B/C/D

Viertelfinale

Fr., 2. Juli 2021 um 19:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg

Sieger Achtelfinale Bukarest – Sieger Achtelfinale Kopenhagen

Fr., 2. Juli 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in München

Sieger Achtelfinale Sevilla – Sieger Achtelfinale London 1

Sa., 3. Juli 2021 um 20:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Baku

Sieger Achtelfinale Budapest – Sieger Achtelfinale Amsterdam

Sa., 3. Juli 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Rom

Sieger Achtelfinale Glasgow – Sieger Achtelfinale London 2

Halbfinale

Di., 6. Juli 2021 um 20:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in London

Sieger Viertelfinale 2 – Sieger Viertelfinale 1

Mi., 7. Juli 2021 um 20:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in London

Sieger Viertelfinale 4 – Sieger Viertelfinale 3

Finale

So., 11. Juli 2021, 20:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in London (Wembley-Stadion)

Die Favoriten

Als Titelverteidiger muss man wohl auch Portugal zu den Mitfavoriten zählen. Das Team rund um Cristiano Ronaldo gilt als defensivstark und ist mit seinen Offensivakteuren auch immer für Tore gut.

Deutschland gehört bei jedem Turnier als heißer Kandidat, wenn es um die Favoritenrolle geht. Joachim Löw wird bei seinem letzten Turnier wieder eine starke Mannschaft in die Endrunde entsenden. Durchaus möglich, dass Löw auch wieder auf zuletzt aussortierte Routiniers wie Thomas Müller oder Mats Hummels baut.

Als Weltmeister ist Frankreich ebenso ein starker Titelanwärter. Die Équipe Tricolore dürfte wohl den besten Kader aufbieten und kann es sich leisten Spieler wie Karim Benzema oder Alexandre Lacazette unberücksichtigt zu lassen. Mit Kylian Mbappe oder Antoine Griezmann hat der Weltmeister zwei der besten Angreifer Europas im Kader.

Belgien gilt erneut als heißer Geheimfavorit auf einen Titel. Die „Roten Teufel“ galten auch bei den letzten beiden Endturnieren als Geheimtipp, konnten ihre Vorschusslorbeeren aber nur bedingt bestätigen. Lukaku, Hazard, De Bruyne & Co. wollen es diesmal aber wieder versuchen und die ganz großen Nationen ausstechen.

Mit Italien hat Europa nun wieder eine alte Kraft zurück. Die Squadra Azzurra hat unter Teamchef Roberto Mancini wieder zu alter Stärke zurück gefunden und hat alle zehn Spiel der Qualifikation für die Endrunde gewonnen.

Ebenso wieder im engeren Kreis ist Spanien. Mit Ikonen wie Sergio Ramos, Busquets oder Morata kann die Selección wieder ganz weit kommen. Ob es für den Titel reicht, wird man sehen. Die Zeiten des „Tiki-Taka“ sind allerdings vorbei.

England steht ebenfalls in der Liste der großen Favoriten. Für Torgefahr sorgen im Team der Three Lions Namen wie Harry Kane, Marcus Rashford oder Raheem Sterling. Ob auch die Abwehr schon titelreif ist, werden wohl schon das Vorrundenduell gegen Kroatien zeigen.