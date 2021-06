Es dauert nicht einmal mehr zwei Wochen und dann startet die EURO 2020. Die wenigsten Zuschauer wissen aktuell, welches die Gastgeberstädte und Stadien sind. In diesem Beitrag stellen wir die wesentlichen Spielplätze zusammen.

Welche Gastgeber sind bei der Euro 2020 dabei?

Amsterdam ist eine der Städte, in der am 13. Juni die Niederlande auf die Ukraine und später dann gegen Österreich und Nord Mazedonien antritt. Zudem findet am 26. Juni ein Achtelfinale in Amsterdam statt. Zum Zeitpunkt der Eröffnung war das Stadion 1996 das Einzige, das damals ein Schiebedach hatte.

München und Baku mit spannenden Spielen

In der Hauptstadt von Aserbaidschan finden vier Spiele statt. Schauplatz ist das Olympiastadion von Baku, das 2019 für die Finals der UEFA Europa League gebaut wurde. Hier gewann Chelsea gegen Arsenal. Am 12. Juni spielen in Baku Wales gegen die Schweiz, danach die Türkei gegen Wales und die Schweiz gegen die Türkei. Außerdem findet am 3. Juli dort ein Viertelfinale statt.

Die deutschen Fußballfans dürfte es freuen, dass auch München mit dabei ist. Am 15. Juni spielt Deutschland gegen Frankreich, am 19. Juni gegen Portugal und am 23. Juni gegen Ungarn. Außerdem steigt in der Fußball Arena eines der Viertelfinals am 2. Juli. Die Fußball Arena wurde im April 2005 fertiggestellt und war Schauplatz für viele Spiele der FIFA Weltmeisterschaft ein Jahr darauf. Sie ist die Heimat des FC Bayern Münchens und bietet Platz für 70.000 Fans.

Finalschauplatz Wembley-Stadion London

Wenn es um Fußball geht in Europa, darf London nicht fehlen. Mit 31,2 Millionen Touristen im Jahr ist London die am meisten besuchte Stadt der Welt. Das größte Stadion im Vereinigten Königreich ist das Wembley-Stadion, der Spielort der englischen Nationalmannschaft. Es wurde 2007 neu eröffnet. Am 13. Juli spielen im Stadion England gegen Kroatien, und am 18. Juni England gegen Schottland. Am 22. Juni kicken die Engländer gegen Tschechien. Darüber hinaus ist das Wembley Stadium der Ort für zwei Achtelfinals, zwei Halbfinals und das Finale am 11. Juli 2021.

Glasgow und Kopenhagen als Austragungsorte

Mit Glasgow ist eine Überraschung dabei. Die größte Stadt Schottlands stellt einen Spielort der Europameisterschaften. Gespielt wird in dem größten Stadion des Landes und der Heimstätte der schottische Nationalmannschaft: Hampden Park. Schottland tritt hier gegen die tschechische Republik an. Außerdem spielen in diesem Stadion Kroatien gegen Tschechien und Schottland gegen Kroatien. Am 29. Juni findet in Schottland ein Achtelfinale statt.

Für den europäischen Fußball geht es im Jahr 2021 auch nach Kopenhagen. Das Parken Stadion in Kopenhagen ist das größte in Dänemark und bietet mehr als 38.000 Sitzplätze. Hier wird Dänemark gegen Finnland, Belgien und Russland spielen. Außerdem findet in Kopenhagen am 28. Juni ein Achtelfinale statt. Zu den weiteren Spielstätten gehören Rom, St. Petersburg, Sevilla , Budapest und Bukarest. Eines verspricht die EURO schon jetzt: Sie wird mit ihren elf Gastgeberstädten eines der vielseitigsten Turniere. Durch die besondere Corona Situation ist eine außergewöhnliches Turnier entstanden. Es bleibt abzuwarten, wie viele Zuschauer live vor Ort und wie viele an den Bildschirmen dabei sind.