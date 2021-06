Der scheidende Bundestrainer Jogi Löw blickt auf eine lange Zeit bei der deutschen Nationalmannschaft zurück. Schließlich arbeitet Löw bereits seit dem Jahr 2006 als verantwortlicher Cheftrainer für den DFB. Damals übernahm Jogi Löw den Posten des Nationaltrainers bekanntlich von Jürgen Klinsmann. Insgesamt kann Löw nach der Europameisterschaft dann auf rund 15 Jahre als verantwortlicher Nationaltrainer bei der DFB-Elf zurückblicken. Insgesamt war die Zeit unter diesem Bundestrainer ziemlich erfolgreich, wobei natürlich der Gewinn der Weltmeisterschaft im Jahr 2014 am Zuckerhut besonders hervorsticht. In der jüngeren Vergangenheit lief es jedoch aus Sicht der deutschen Fußballfans nicht mehr so erfolgreich.

Weltmeisterschaft 2018 war der Tiefpunkt unter Löw

Nach dem Titelgewinn bei der WM 2014 hoffte man bei den folgenden Turnieren natürlich auf weitere Titel. Daraus wurde aber nichts, auch wenn die DFB-Elf bei der EURO 2016 immerhin noch bis ins Halbfinale vordringen konnte. Zwei Jahre später enttäuschte Deutschland dann bei der WM 2018 auf der ganzen Linie und musste bereits am Ende der Vorrunde wieder die Heimreise antreten. In der Gruppenphase holte die Mannschaft lediglich gegen Schweden einen Sieg und musste sich ansonsten sowohl gegen Mexiko als auch gegen Südkorea geschlagen geben.

Jogi Löw vor seinem letzten großen Turnier

Der Bundestrainer hat sich jetzt schon im Vorfeld der Europameisterschaft dafür entschieden, seinen Rückzug nach dem Turnier bekannt zu geben. Man darf also gespannt sein, ob die DFB-Elf in der Lage ist ihren langjährigen Trainer noch mit einem weiteren Titel zu beschenken. Für Wetten auf die Spiele der DFB-Elf empfiehlt es sich durchaus, auf Deutsche Wettanbieter zurückzugreifen. Schließlich gibt es einige deutsche Buchmacher, die für ihre Kunden neben attraktiven Wettquoten zum Beispiel auch mit einem lukrativen Willkommensbonus zu gefallen wissen. Mit einem solchen Bonus kann man dann nicht nur bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft vielleicht mit höherem Risiko zu Werke gehen.

Deutschland muss sich in Hammergruppe durchsetzen

Nicht nur Bundestrainer Löw dürfte damals von der Auslosung der Gruppen für die EURO 2020 wenig begeistert gewesen sein. Schließlich wird es gegen Frankreich, Portugal und Ungarn mit Sicherheit nicht einfach im ersten Schritt das Achtelfinale bei diesem Turnier zu erreichen. Wobei trotz der schwierigen Gruppe natürlich ein erneutes Ausscheiden von Deutschland nicht nur für den scheidenden Nationalcoach eine herbe Enttäuschung wäre. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die DFB-Elf wirklich in der Lage sein wird sich in dieser schweren Gruppe einen Platz für das Achtelfinale zu sichern. Viel dürfte auch davon abhängen, wie sich die DFB-Elf gleich zum Auftakt gegen den Weltmeister Frankreich präsentieren wird. Wobei die Mannschaft selbst bei einer Auftaktniederlage gegen die Franzosen mit zwei Siegen in den weiteren Gruppenspielen immer noch alle Chancen auf ein Weiterkommen hätte.

Jogi Löw unterbricht den geplanten Umbau der Nationalmannschaft

Nach der Enttäuschung bei der Weltmeisterschaft hatte Löw einen radikalen Umbau des Kaders bei der Nationalmannschaft angekündigt. Das führte bekanntermaßen unter anderem dazu, dass einige erfahrene Stammkräfte nicht mehr vom Bundestrainer berufen worden sind.

Allerdings war die Entwicklung bei der Nationalmannschaft in den letzten Monaten leider nicht besonders beeindruckend. Das führte trotz der gelungenen Qualifikation für die anstehende Europameisterschaft bei Jogi Löw noch einmal für ein Umdenken. In der WM-Qualifikation kassierte Deutschland dann zu allem Überfluss auch noch gegen den Underdog Mazedonien eine 1:2-Niederlage. Nach dieser peinlichen Pleite wurden die Rufe nach einer Rückkehr von verdienten Spielern wie Müller, Boateng und Hummels wieder lauter.

Der Bundestrainer sorgte dann bei der Bekanntgabe des Kaders im Mai tatsächlich für einige Überraschungen. Schließlich holte Jogi Löw mit Hummels und Müller zwei zuvor aussortierte Spieler wieder zurück in den Kreis der Nationalmannschaft. Vor allem auch diese beiden routinierten Nationalspieler sollen dem Team bei der EURO 2020 nach Möglichkeit wieder eine deutlich höhere Stabilität geben. Boateng wurde jedoch nicht zurück in den Kader geholt, was unter anderem Bastian Schweinsteiger öffentlich kritisierte.

Deutschland bestreitet letzten Test vor dem Turnierstart gegen Lettland

In der Vorbereitung auf die Europameisterschaft bestreitet die DFB-Elf noch insgesamt zwei Testspiele. Dabei spielt Deutschland zunächst gegen Dänemark, das ebenfalls bei der EURO 2020 vertreten ist. Die Generalprobe bestreitet das Team von Jogi Löw dann acht Tage vor dem ersten Gruppenspiel bei der Europameisterschaft gegen Lettland. Man darf also gespannt sein, ob der Bundestrainer bei diesem letzten freundschaftlichen Vergleich schon auf die Startelf setzen wird, die dann beim Auftaktspiel gegen Weltmeister Frankreich unbedingt für die ersten Punkt bei der EM-Endrunde sorgen soll.