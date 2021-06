Die Fußball-Nationalmannschaft Russlands hat mit viel Mühe eine erfolgreiche EM-Generalprobe hingelegt. Durch einen späten Foulelfmeter von Alexander Sobolew (84.) bezwang der WM-Gastgeber von 2018 in Moskau am Samstag Bulgarien mit 1:0 (0:0). Am Mittwoch hatten sich die Russen 1:1 vom EM-Teilnehmer Polen getrennt.

Alexander Sobolew trifft vom Punkt - Russland siegt

In der Gruppenphase des Turniers warten auf die Mannschaft des früheren Bundesliga-Torhüters Stanislaw Tschertschessow Duelle mit Belgien (12. Juni), Finnland (16. Juni) und Dänemark (21. Juni). Die Bulgaren waren in den EM-Play-offs am deutschen Gruppengegner Ungarn gescheitert.

