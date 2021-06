Torjäger Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg hat mit seinem ersten Länderspieltor für eine gelungene EM-Generalprobe der Niederlande gesorgt. Der Stürmer erzielte beim 3:0 (1:0) gegen Georgien in Enschede in seinem sechsten Einsatz für die Elftal das zwischenzeitliche 2:0.

Torpremiere für die Niederlande: Weghorst trifft

Memphis Depay, der schon beim mäßigen 2:2 gegen Schottland vier Tage zuvor doppelt getroffen hatte, besorgte in der 10. Minute per Foulelfmeter die Führung. Den Schlusspunkt setzte Ryan Gravenberch (76.).

Eine Woche vor dem EM-Auftakt gegen die Ukraine hatten die Niederlande gegen die vom ehemaligen Bayern-Profi Willy Sagnol trainierten Georgier zunächst aber mehr Mühe als gedacht. Erst Weghorsts Treffer aus spitzem Winkel (55.) brachte die nötige Sicherheit.

Der Europameister von 1988 trifft in der Vorrundengruppe C nach dem Start gegen die Ukraine noch auf Österreich und Neuling Nordmazedonien. Alle drei Spiele finden in Amsterdam statt.

SID