Oliver Bierhoff und mehrere Nationalspieler haben der deutschen U21 unmittelbar nach Schlusspfiff zum Gewinn des EM-Titels gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch an euch, Jungs der U21. An Stefan Kuntz mit seinem Trainerstab, an den gesamten Betreuerstab. Wir haben hier im Hotel mitgefiebert. Verdient gewonnen, verdient den Titel geholt. Wir sind stolz auf euch", sagte DFB-Direktor Bierhoff in einer Videobotschaft aus dem Trainingslager der A-Mannschaft.

Bierhoff und DFB-Team fieberten mit U21 mit

Auch Nationaltorhüter Manuel Neuer, der 2009 U21-Europameister geworden war, schickte nach dem 1:0 im Endspiel gegen Portugal Glückwünsche nach Slowenien. "Wir haben hier alle mitgefiebert. Das habt ihr super gemacht, das habt ihr euch verdient. Ihr wart die bessere Mannschaft und die beste Mannschaft bei dem Turnier. Urlaub machen jetzt, Genießen!", sagte der Bayern-Keeper.

Auch Kevin Trapp und Ilkay Gündogan schlossen sich an. "Herzlichen Glückwunsch, hochverdient das Finale gewonnen", sagte Gündogan: "Wir haben das gerade mit der Mannschaft gemeinsam geschaut und euch die Daumen gedrückt. Ich gönne es euch von ganzem Herzen. Ihr habt super gespielt, super gekämpft. Genießt den Sieg."

SID