Das ÖFB-Team startet am 13. Juni 2021 in die Europameisterschaftsendrunde. Wir stellen euch die Gruppengegner der Österreicher einmal näher vor. Mit wem bekommen es Alaba, Arnautovic & Co. zu tun? Welche Stärken und Schwächen haben unsere direkten Konkurrenten in Gruppe C und wie sehen deren EM-Kader aus? Diesmal im Fokus: Nordmazedonien. Wetten auf die Europameisterschaft ist natürlich auch möglich und mit ein bisschen Glück kannst du dir dein Gehalt versüßen.

Der erste Gegner des ÖFB bei der EURO 2020 heißt Nordmazedonien. Das Team rund um Goran Pandev hat sich am letzten Drücker durch die Nations League für die Europameisterschaft qualifiziert. Am 12. November 2020 konnte sich Nordmazedonien gegen Georgien mit einem knappen 1:0-Erfolg für die Europameisterschaft qualifizieren. Team-Leader Goran Pandev erzielte den goldenen Treffer und sorgte so für eine Euphorie in seinem Land. Der mittlerweile 38-jährige Pandev führt seine Nationalmannschaft zum ersten großen Turnier. In Gruppe C ist man aber klarer Außenseiter, doch unterschätzen darf man das Team nicht. Am 31. März 2021 feierte Nordmazedonien einen historischen 2:1-Sieg über den vierfachen Weltmeister Deutschland. Nach drei Spielen in der WM-Quali liegt Nordmazedonien auf Platz zwei hinter Armenien und vor Deutschland. Nach einer 2:3-Niederlage zum Auftakt gegen Rumänien, konnte man mit einem 5:0 gegen Liechtenstein und einem 2:1 über Deutschland wichtige Punkte einfahren. Staatschef Stevo Pendarovski sprach nach dem Erreichen der EM und dem Sieg über die DFB-Auswahl von der „besten Generation in der Geschichte des mazedonischen Fußballs.“ Noch am Freitag hat man sich im Test gegen Kasachstan mit einem klaren 4:0-Erfolg weiteres Selbstvertrauen geholt. Zuvor trennte man sich von Slowenien mit einem 1:1-Unentschieden und reist mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage im Jahr 2021 zur EM.

Die Schlüsselspieler

Allen voran steht der 38-jährige Goran Pandev vom CFC Genoa. Der Stürmer hat in seiner Karriere schon bei Klubs wie Inter Mailand, Lazio Rom, Galatasaray oder dem SSC Neapel für Tore gesorgt. Seit 2015 kickt Pandev für den CFC Genoa und hält in der italienischen Serie A bei 101 Treffern. In der abgelaufenen Saison kam Pandev auf sieben Tore. Der Mann mit der Nummer 10 wird seine Nationalmannschaft als Kapitän zur EM führen.

Eljif Elmas dürfte wohl der zweite bekannte Spieler Nordmazedoniens sein. Der 22-jährige Elmas spielt seit 2019 beim SSC Neapel in Italien und nennt die linke Außenbahn seine Heimat. Seine Stärken sind Schnelligkeit und technische Versiertheit. Elmas kann durchaus im Eins-gegen-Eins Spielsituationen gekonnt auflösen und jeden Gegner in der Defensive fordern.

Stärken und Schwächen

Zuletzt kam man gegen Kasachstan zwar zu einem mühelosen 4:0-Erfolg, doch der Gegner musste in Halbzeit zwei mit einem Mann weniger auskommen. In der Offensive zeigte sich die linke Angriffsseite der Nordmazedonier spielfreudig und angriffslustig. Im Ballbesitz rückt das Team oft geschlossen nach vorne und lässt die Abwehr relativ hoch agieren. Das bürgt natürlich auch Gefahren. Mit schnellem Umschaltspiel könnte sich Österreichs Team durchaus einige Chancen herausspielen. Das Abwehrverhalten der Nordmazedonier ist allerdings auch anfällig. In der Rückwärtsbewegung findet das Team nicht immer zur Ordnung, was den Gegnern immer wieder Räume öffnen kann. Doch Vorsicht: Neben Pandev und Elmas kann auch ein gewisser Ezgjan Alioski, vom Premier League-Klub Leeds United, für gehörig Wirbel sorgen. Alioski liebt es mit technischer Raffinesse seine Gegenspieler zu düpieren und in den Strafraum einzudringen.

Der EM-Kader

TOR: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (Doxa Katokopia), Riste Jankov (Rabotnicki)

VERTEIDIGUNG: Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Visar Musliu (Fehérvár), Egzon Bejtulai (Shkëndija), Kire Ristevski (Újpest), Gjoko Zajkov (Charleroi), Darko Velkovski (Rijeka), Ezgjan Alioski (Leeds United)

MITTELFELD: Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (AEK Larnaca), Boban Nikolov (Lecce), Tihomir Kostadinov (Ružomberok), Ferhan Hasani (Partizani), Eljif Elmas (Napoli), Daniel Avramovski (Kayserispor), Darko Curlinov (Stuttgart), Marjan Radeski (Akademija Pandev)



ANGRIFF: Goran Pandev (Genoa), Aleksandar Trajkovski (Mallorca), Ivan Trickovski (AEK Larnaca), Vlatko Stojanovski (Chambly), Krste Velkovski (Sarajevo), Milan Ristovski (Spartak Trnava)

Letzte Ergebnisse

25.03. 2021 Rumänien – Nordmazedonien 3:2

28.03. 2021 Nordmazedonien – Liechtenstein 5:0

31.03. 2021 Deutschland – Nordmazedonien 1:2

01.06. 2021 Nordmazedonien – Slowenien 1:1

04.06. 2021 Nordmazedonien – Kasachstan 4:0

EM-Gruppenspiele

Gruppe C 13.06.2021 Österreich - Nordmazedonien

Gruppe C 17.06.2021 Nordmazedonien - Ukraine

Gruppe C 21.06.2021 Niederlande - Nordmazedonien

Fotocredits: SID, YouTube