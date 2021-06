Das ÖFB-Team startet am 13. Juni 2021 in die Europameisterschaftsendrunde. Wir stellen euch die Gruppengegner der Österreicher einmal näher vor. Mit wem bekommen es Alaba, Arnautovic & Co. zu tun? Welche Stärken und Schwächen haben unsere direkten Konkurrenten in Gruppe C und wie sehen deren EM-Kader aus? Diesmal im Fokus: Ukraine. Aktuelle EM Tipps zur Fußball-EM gibt es online.

Die Ukraine ist in Europa kein unbeschriebenes Blatt. Doch bei einem großen Turnier hat es bislang noch nicht so richtig geklappt. Bei der Euro 2016 reiste man nach drei Niederlagen gegen Deutschland, Polen und Nordirland ohne Punkte und ohne Tor wieder nach Hause. Doch bei der Qualifikation für diese Europameisterschaft konnte man sich ohne Niederlage mühelos qualifizieren. Gegen den amtierenden Europameister Portugal schaffte man es mit einem 0:0 und einem 2:1-Erfolg ungeschlagen zu bleiben und sich Platz eins in Gruppe B zu sichern. In diesem Jahr hat sich die Ukraine allerdings noch nicht mit Ruhm bekleckert. In fünf Spielen hieß es am Ende viermal 1:1. Am vergangenen Donnerstag blieb man endlich wieder ohne Gegentor und holte einen 1:0-Sieg über Nordirland. Am Montag geht es in der Generalprobe für die EURO 2020 noch gegen Zypern. Ziel wird es erneut sein kein Gegentor zu fangen und endlich wieder öfter als nur einmal zu treffen. Dabei ist die Offensive der Ukrainer nicht gerade ein No Name.

Die Schlüsselspieler

Andrey Yarmolenko, von West Ham United, kennt man sicher auch noch von seinem Gastspiel beim BVB in Dortmund (2017 – 2018). Neben dem 32-jährigen Yarmolenko ist den Fußballfans sicher auch ein gewisser Oleksandr Zinchenko ein Begriff. Die Zukunftshoffnung der Ukraine spielt beim englischen Meister Manchester City auf der linken Abwehrseite und gilt als Lieblingsschüler von Trainer Pep Guardiola. Auch Ruslan Malinovskiy von Atalanta Bergamo hat bereits genügend Erfahrung um sich auch bei einem großen Turnier ins Rampenlicht zu spielen. Der 29-Jährige Mittelfeldspieler ist vor allem für seine gefährlichen Distanzschüsse bekannt.

Stärken und Schwächen

Die Ukraine ist immer für ein Tor gut. Doch mehr als einen Treffer hat die Mannschaft zuletzt eher selten erzielen können. Dazu kommt auch, dass man in einem EM-Endrundenturnier noch ohne Treffer geblieben ist. Diesmal soll alles anders laufe als bei der letzten EM. Für Tore sollen vor allem Andrey Yarmolenko, Roman Olegovych Yaremchuk oder ein Oleksandr Zubkov sorgen. Das Team der Ukraine gilt als eine kompakte und disziplinierte Einheit, die nur schwer zu schlagen ist. Da ist für Rot-Weiß-Rot wohl sehr viel Geduld gefragt. Ein blindes Anrennen könnte da schnell zur Katastrophe führen. Gegen große Nationen hat die Ukraine jedoch immer Probleme. Ein 1:7 gegen Frankreich oder ein 0:4 gegen Spanien waren 2020 die Tiefpunkte der Ukraine.

Der EM-Kader

TOR: Georgiy Bushchan (Dynamo Kiew), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

VERTEIDIGUNG: Eduard Sobol (FC Brügge), Illia Zabarnyi (Dynamo Kiew), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dynamo Kiew), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kiew), Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kiew), Oleksandr Karavaev (Dynamo Kiew), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk)

MITTELFELD: Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kiew), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Mykola Shaparenko (Dynamo Kiew), Marlos (Shakhtar Donetsk), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Viktor Tsygankov (Dynamo Kiew), Vitaliy Buyalskiy (Dynamo Kiew), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (West Ham), Oleksandr Zubkov (Ferencváros), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk)

ANGRIFF: Roman Yaremchuk (Gent), Artem Besedin (Dynamo Kiew), Artem Dovbyk (Dnipro-1)

Die EM-Gruppenspiele

Gruppe C 13.06.2021 21:00 Niederlande – Ukraine

Gruppe C 17.06.2021 15:00 Ukraine – Nordmazedonien

Gruppe C 21.06.2021 18:00 Ukraine – Österreich

Fotocredits: SID, YouTube