Dem Kader von Titelverteidiger Portugal droht wenige Tage vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft eine Quarantänezeit. Dies meldete die spanische Tageszeitung AS am Montag, eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Portugal droht wohl kurz vor EM-Start eine Quarantäne

Bereits am Sonntag hatte sich der spanische Nationalspieler Sergio Busquets nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne begeben müssen. Spanien und Portugal hatten am Freitag vergangener Woche ein Testspiel gegeneinander bestritten (0:0).

Das portugiesische Team um Superstar Cristiano Ronaldo ist am 19. Juni in München (18.00) Gegner der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der Vorrunde.

SID