Das ÖFB-Team startet am 13. Juni 2021 in die Europameisterschaftsendrunde. Wir stellen euch die Gruppengegner der Österreicher einmal näher vor. Mit wem bekommen es Alaba, Arnautovic & Co. zu tun? Welche Stärken und Schwächen haben unsere direkten Konkurrenten in Gruppe C und wie sehen deren EM-Kader aus? Diesmal im Fokus: Niederlande

Der Gruppenfavorit der Gruppe C trägt ohne Zweifel Orange. Die Niederlande, auch „Oranjes“ genannt, können mit einer Vielzahl an herausragenden Spielern im Kader aufwarten. Doch ein ganz großer Name wird verletzungsbedingt leider fehlen – Virgil van Dijk vom FC Liverpool ist leider nicht mit dabei. So werden es wohl Juventus-Star Matthijs de Ligt und Inter Mailands Stefan de Vrij richten müssen. Die Niederlande hatten in den letzten Jahren nicht gerade überzeugt. Die Turniere 2016 und 2018 fanden ohne die Oranjes statt. Nun soll es aber wieder besser laufen. Unter dem ehemaligen Bondscoach Ronald Koeman ging es stetig bergauf. Man erreichte das Final-Four-Turnier der Nations League und Nachfolger Frank de Boer soll das Team wieder zu neuen Erfolgen führen.

Das Erreichen der Runde der letzten 16 bei der EM 2021 der letzten 16 Teams sollte für die Holländer ein Problem darstellen. Die Fans und das Team haben den Einzug ins EM-Achtelfinale fix eingeplant. Zu den großen Favoriten auf den EM-Titel zählen die Niederlande allerdings nicht. Die Zeiten von Van Persie, Robben und Sneijder sind vorüber. Torjäger mit höchster Qualität, wie einst Van Basten oder Van Persie, gibt es zu Zeit nicht.

Die Schlüsselspieler

Nach dem Van Dijk nicht dabei sein kann, ist es vor allem die Abwehr die Fragen offen lässt. Ob ein de Ligt oder de Vrij den Liverpool-Hünen ersetzen können wird man sehen. Im Mittelfeld stechen zwar Namen wie Frenkie de Jong oder Georginio Wijnaldum heraus, doch die Zukunftshoffnung heißt Ryan Gravenberch, der „noch“ bei Ajax Amsterdam unter Vertrag steht. Der einzige Fixpunkt in der Offensive ist wahrscheinlich Memphis Depay (Olympique Lyon). Ob ein Luuk de Jong, ein Quincy Promes oder Wolfsburgs Wout Weghorst neben Depay auf Torjagd gehen wird, scheint noch nicht sicher zu sein.

Stärken und Schwächen

Die Stärker der Oranjes liegt wie auch früher schon im technisch versierten Offensivspiel. Immer in Bewegung und schwer auszurechnen, können die Holländer jeden Gegner in Schwierigkeiten bringen. Doch sollten es die Niederlande in die K.O.-Phase schaffen, so wird es wohl auf eine starke Verteidigung ankommen – und die hat die Niederlande allemal.

Der EM-Kader

TOR: Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax Amsterdam), Marco Bizot (AZ Alkmaar)

VERTEIDIGUNG: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax Amsterdam), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Jurriën Timber (Ajax Amsterdam), Joël Veltman (Brighton), Stefan de Vrij (Inter Mailand), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

MITTELFELD: Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax Amsterdam), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Marten de Roon (Atalanta), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

ANGRIFF: Steven Berghuis (Feyenoord), Cody Gakpo (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Spartak Moskau), Wout Weghorst (Wolfsburg)

Letzte Ergebnisse

24.03. 2021 Türkei – Niederlande 4:2

27.03. 2021 Niederlande – Lettland 2:0

30.03. 2021 Gibraltar – Niederlande 0:7

02.06. 2021 Schottland – Niederlande 2:2

06.06. 2021 Niederlande – Georgien 3:0

EM-Gruppenspiele

Gruppe C 13.06.2021 N Niederlande - Ukraine

Gruppe C 17.06.2021 N Österreich - Niederlande

Gruppe C 21.06.2021 N Niederlande - Nordmazedonien

