Von den allgemeinen Corona-Lockerungen in Dänemark profitiert auch das Fußball-Publikum bei den vier EM-Endrundenspielen in Kopenhagen. In drei der vier Begegnungen sind nun jeweils 25.000 statt wie vorher geplant 16.000 Fans zugelassen.

In Kopenhagen dürfen mehr Fans zu den EM-Spielen

Nur bei der ersten Partie zwischen Dänemark und Finnland am Samstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) bleibt es aus organisatorischen Gründen bei 16.000 Tickets. 24,2 Prozent der dänischen Bevölkerung sind inzwischen vollständig geimpft, die erste Dosis haben bereits 42,7 Prozent erhalten.

SID