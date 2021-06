Diego Llorente ist nach seinem vierten negativen Coronatest wieder zur spanischen Nationalmannschaft gestoßen. Der 27-Jährige traf am Freitag im Trainingszentrum in Las Rozas ein. Damit steht einem Einsatz im ersten EM-Spiel am Montag gegen Schweden aktuell nichts mehr im Wege.

Diego Llorente trainiert wieder mit der Mannschaft

Ein erster Test des Verteidigers hatte am Dienstag ein positives Ergebnis gebracht. Llorente musste daraufhin ebenso in Quarantäne wie zuvor schon Mannschaftskapitän Sergio Busquets.

SID